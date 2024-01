Mercato, un flop du PSG en route vers la Serie A

Un flop du Paris Saint-Germain pourrait rallier la Serie A cet hiver.

Les mouvements du mercato se poursuivent du côté du PSG. Le club après avoir officialisé ses premières recrues, cherche toujours à se renforcer à certains postes clés. Cela, en raison des récentes blessures qui ont changé le plan des Parisiens pour le mercato hivernal. Dans le même temps, le PSG pourrait perdre certains de ses joueurs y compris un flop qui serait en partance pour l’Italie.

Pas de chance pour les indésirables du PSG

A l’instar de Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike, d’autres joueurs du PSG n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique. Et cela n’est pas près de changer d’autant plus que le technicien espagnol ne se préoccupe pas des joueurs qui ne jouent pas.

« C’est normal quand vous êtes dans un grand club qu’il y ait des joueurs qui ne jouent pas. Je ne suis pas préoccupé. J’ai un effectif exceptionnel, c’est ce qu’on a demandé. Il y a deux joueurs par poste, de très haut niveau. Parfois, certains ne vont pas jouer. Ils ont l’obligation de s’entraîner au maximum », déclarait Luis Enrique il y a quelques jours sur le temps de jeu de certains joueurs.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Cher Ndour sur la shortlist de Cagliari

Parmi les joueurs qui ont un temps de jeu limité au PSG cette saison, figure Cher Ndour. Arrivé dans la capitale française, le Franco-Italien n’a disputé que quatre matchs toutes compétitions confondues avec le PSG cette saison.

L’ancien milieu de terrain du Benfica Lisbonne n’a été titulaire qu’à une seule reprise (contre Revel en Coupe de France). Et s’il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique, Cher Ndour plairait à un autre entraineur emblématique. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le joueur serait pisté par le Cagliari de Claudio Ranieri. Le club italien, 17e de Serie A, souhaiterait enrôler Cher Ndour sous la forme d’un prêt cet hiver.