Mercato – Un départ et une arrivée à l'OL

Après un début de mercato très calme, l'OL s'active enfin fortement en ces derniers jours de janvier. Le club enregistre deux mouvements ce samedi.

Englué dans une saison sportive des plus compliquées, l'OL n'a pourtant longtemps pas semblé très impliqué sur le marché des transferts. Mais ces derniers jours, alors que le mercato touche bientôt à sa fin, le club rhodanien s'est quelque peu réveillé. Par la force des choses, les Gones ont simultanément perdu Tetê et Malo Gusto (qui reste toutefois au club jusqu'à la fin de saison). Ce samedi, ce sont encore de nouveaux mouvements qui animent le club. Avec un nouveau départ, et enfin une arrivée.

Départ d'un excédent, arrivée d'un talent

Débarqué chez les Gones en janvier 2022, Romain Faivre ne jouera plus pour l'OL cette saison puisqu'il va rejoindre Lorient en prêt. Son salaire sera prise en charge à 100% par le club breton où se trouve déjà le joueur pour finaliser l'opération. Il s'agit d'un prêt payant (+/- 1M) sans option d'achat. Le milieu droit retrouve donc la Bretagne où il s'était distingué sous le maillot de Brest.

Côté arrivées, l'OL a avancé masqué : personne ne l'a vu venir mais les Gones vont s'attacher les services de l'attaquant suédois d'origine sénégalaise Amin Sarr en provenance d'Heereneveen. Les discussions entre les deux clubs sont presque finalisées autour d'une indemnité de transfert de 12- 13M, les conditions de contrat entre Lyon et le joueur sont également presque signées. Ce puissant avant-centre capable de jouer sur les deux flancs a inscrit 5 buts et 5 assists en 18 matchs d'Eredivisie cette saison. Débarqué à l'hiver précédent depuis Malmö pour 2,3M, l'international suédois U21 a démontré de fameuses capacités d'adaptation.