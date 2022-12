Mercato : Un départ en MLS pour Eden Hazard ?

Toujours en difficulté au Real Madrid, Eden Hazard serait courtisé par plusieurs clubs de MLS.

Arrivé à l’été 2019 au Real Madrid avec le statut d’un joueur de classe mondiale et sept années passées en Premier League, dont il a été élu meilleur joueur en 2015, Eden Hazard n’a jamais réussi à confirmer les attentes placées en lui suite à son transfert estimé à 115 millions d’euros. Touché régulièrement par des blessures (pied, péroné, blessures musculaires), l’international belge n’a disputé que 72 matches en 3 ans et demi, pour un bilan bien maigre de 7 buts et 11 passes décisives. Après l’élimination précoce de la Belgique en phase de groupes de la Coupe du monde 2022, l’ancien Lillois a annoncé sa retraite internationale, et sa carrière pourrait bientôt prendre un nouveau tournant.

Deux clubs de MLS suivent Eden Hazard

En fin de contrat avec les Merengues en juin 2024, le joueur de 31 ans n’a disputé que 6 matches toutes compétitions confondues cette saison (un but, une passe décisive) et pourrait bientôt être prié d’aller voir ailleurs. Mais sa forme physique et ses performances sur les trois dernières années ne jouent pas en sa faveur, rendant un transfert vers un grand club européen quasi impossible. C’est donc en MLS que pourrait atterrir l’ancien joueur de Chelsea. Ce vendredi, Ekrem Konur révèle que les clubs de Los Angeles FC et Toronto surveillent de près sa situation dans la capitale espagnole.

En Californie, il retrouverait son ancien coéquipier Gareth Bale ainsi que Giorgio Chiellini, Carlos Vela ou encore Denis Bouanga, tandis que Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi évoluent actuellement avec le club canadien.