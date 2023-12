Mercato : Un cadre de l’OM a refoulé l’Arabie Saoudite

Un cadre de l’Olympique de Marseille a refusé une offre venue d’Arabie Saoudite.

Alors que l’équipe connait une saison en demi-teinte jusqu’ici, l’Olympique de Marseille aurait pu perdre un de ses cadres cet été. Cela aurait pu être une grosse perte pour les Phocéens au vu de l’importance prise par ce joueur cette saison.

Chancel Mbemba a refusé l’Arabie Saoudite

Selon les informations du média local, La Provence, Chancel Mbemba a été approché par l’Arabie Saoudite l’été dernier. A en croire le journal qui n’a pas révélé le salaire proposé au joueur, ni la proposition destinée à l’OM, l’offre saoudienne était importante. Mais l’international congolais n’a pas donné suite à l’offre de l’Arabie Saoudite et aurait fait part de son intention de rester à l’OM en moins d’une journée. Une décision allant à l’encontre de la volonté du club phocéen qui voulait de son côté, se séparer de Mbemba, d’après Bastien Cordoléani, consultant pour Le Phocéen. L’opération n’a finalement pas eu lieu après que Chancel Mbemba a confirmé sa décision.

Mbemba veut laisser des traces à l’OM

Chancel Mbemba ne désire pas quitter l’OM car il souhaite laisser des traces au club. Pour le moment, ce n’est pas encore le cas pour le défenseur aux 12 buts inscrits sous le maillot phocéen. Toutefois, le Congolais fait montre d’un caractère de guerrier sur en dehors du terrain. En conférence de presse samedi avant d’affronter Clermont ce dimanche, Chancel Mbemba faisait une démonstration de son fort caractère. « Quand j'entends parler de fatigue, moi je joue tous les matchs, je prends les avions pour l'Afrique… Je parle sur le terrain. Le match perdu à Brighton fait mal, il fallait écrire notre histoire. Mais c'est la vie, Dieu l'a décidé comme ça. On est 6e, en gagnant des matchs ça va aller. Les supporters poussent, mais nous sommes les acteurs sur le terrain. Le mal, je ne le sens pas comme les supporters, parce que je suis sur le terrain. Ça fait mal, mais c'est la vie. On a beaucoup récupéré hier et on va préparer Clermont aujourd'hui », déclarait l’ancien joueur du FC Porto.