Mercato : Un cador anglais dit non à Cristiano Ronaldo

Si la Coupe du Monde est évidemment au premier plan de l’actualité footballistique mondiale, l’avenir de Cristiano Ronaldo est évidemment dans toutes les têtes. Alors qu’il vit une saison plus que difficile entre mise à l’écart, coups de sang et déclarations sanglantes sur sa direction, l’international portugais a résilié son contrat avec Manchester United mardi, le rendant libre de tout contrat et de s’engager où il le souhaite dès cet hiver.

Mais où ira donc le quintuple Ballon d’Or ? Les rumeurs n’ont pas tardé à se propager et il semble quasiment impossible de prévoir dans quel club évoluera l’ancien Madrilène pour le reste de la saison. Ça ne devrait en tout cas pas être à Chelsea. Alors que les Blues avaient manifesté leur intérêt pour la star portugaise à l’été 2021, cela ne devrait pas être le cas cet hiver.

As of now, Chelsea have no plans to try to sign Cristiano Ronaldo. I don't expect that to change but I've learned to never say never in football.