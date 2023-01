Mercato : Un ancien joueur de l’OM bientôt de retour en Ligue 1 ?

En manque cruel de temps de jeu à Aston Villa, Morgan Sanson aimerait revenir en Ligue 1, où plusieurs clubs s'intéressent à lui.

Un départ vers le championnat anglais est souvent synonyme de grandes ambitions et de franchissement d’un cap. C’est sans doute ce que s’était dit Morgan Sanson il y a deux ans, alors qu’il quittait l’Olympique de Marseille pour rejoindre Aston Villa à l’âge de 26 ans, soit avec de nombreuses années devant lui pour continuer à progresser et peut-être se faire un nom de l’autre côté de la Manche.

Sanson ne joue quasiment plus à Aston Villa

Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’ancien Montpelliérain. S’il avait rapidement été intégré dans l’équipe des Villans à son arrivée en janvier 2021 (pour 18 millions d’euros), le meilleur passeur de Ligue 1 en 2017 a aussi rapidement perdu sa place, et les différents changements d’entraîneurs (Dean Smith, Steven Gerrard, Unai Emery) n’y changent rien. Le temps de jeu du milieu de 28 ans est famélique, et s’il avait disputé 12 rencontres la saison dernière, il n’a eu droit cette saison qu’à... une minute de jeu, le 6 novembre dernier lors de la victoire contre Manchester United (3-1).

Un retour en Ligue 1 pour Sanson ?

Alors que les dirigeants du club de Birmingham sont ouverts à l’idée d’un prêt, le joueur français aurait émis le souhait de retourner à l’OM, comme l’indique Foot Mercato, mais le club phocéen n’est pas intéressé pour l’heure. D’autres clubs de Ligue 1, tels qu’Auxerre et Strasbourg, ont manifesté leur intérêt, mais le principal intéressé aurait refusé. Plus discrets, Nantes et Montpellier suivent également la situation de Sanson. Arrivé il y a bientôt deux ans en Angleterre, l’ancien international espoir n’a disputé que 21 matches sous les couleurs des Lions, un transfert qui ressemble de plus en plus à un échec monumental...