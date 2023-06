Mercato : Trois cadres de l'équipe de France très demandés

Plusieurs cadres de l'équipe de France pourraient être amenés à changer d'air lors du mercato estival.

Actuellement occupés avec l'équipe de France pour les deux matches qui opposeront les Bleus à Gibraltar et la Grèce, plusieurs internationaux pourraient également animer le mercato estival 2023 de par leur situation. Dans son édition du jour, le journal L'Équipe explique que trois joueurs sont susceptibles de créer du mouvement parmi les cadors du top 5 européen cet été.

Maignan courtisé en Angleterre

Les deux premières saisons de Mike Maignan dans les buts de l'AC Milan l'ont propulsé parmi les meilleurs gardiens du monde. Une Série A et une demi-finale de Ligue des Champions plus tard, le joueur formé au OSG a logiquement récupéré le poste d'Hugo Lloris en équipe de France. À trois ans de la fin de son contrat avec les Rossoneri fait l'objet de convoitises en Angleterre, notamment à Chelsea. Le départ de Paulo Maldini, qui l'avait fait venir deux ans auparavant, pourrait convaincre l'international français de s'en aller pour un autre projet.

Un an de contrat pour Pavard

Recruté en 2019 par le Bayern Munich, Benjamin Pavard a depuis longtemps fait ses preuves. Capable d'évoluer aussi bien dans l'axe que dans le couloir droit, l'ancien de Stuttgart n'a plus qu'un an de contrat avec le club munichois et semble se laisser le temps avant de prolonger. Très apprécié par Julian Nagelsmann, il pourrait devenir une cible du PSG si l'entraîneur allemand venait à officier sur le banc parisien.

Rabiot libre comme l'air

Quant à lui, Adrien Rabiot est en fin de contrat avec la Juventus, où il a connu des hauts et des bas depuis son arrivée en 2019. Auteur d'une saison pleine et d'une bonne Coupe du monde, il pourrait être une cible de choix pour les clubs désireux de se renforcer à bas coût. L'ancien Parisien aimerait un jour jouer en Premier League mais seul Manchester United semble intéressé parmi les clubs qualifiés en Ligue des Champions la saison prochaine. Malgré cela, Rabiot pourrait toutefois prolonger d'un an avec la Vieille Dame.