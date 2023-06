Mercato – Tottenham veut s'offrir un international brésilien

Avec le retour de Clément Lenglet au Barça, Tottenham veut se renforcer en défense centrale et aurait ciblé un international brésilien.

À la suite d'une saison décevante, Tottenham veut repartir de l'avant dans un nouveau cycle et une nouvelle dynamique. Sous la houlette de Mauricio Pochettino, les Spurs sont amenés à changer et cela passe par la défense. Pour remplacer Clément Lenglet, qui devrait retourner au Barça, par un profil plus physique, le club londonien souhaiterait s'offrir l'international brésilien Gleison Bremer en provenance de la Juventus.

Bremer, un international brésilien à Tottenham?

Davinson Sánchez et Eric Dier se rapprochant tout doucement d'une stagnation de leurs performances, Mauricio Pochettino souhaiterait ré-insuffler un élément plus jeune au sein de la défense londonienne aux côtés de Christian Romero et aurait coché Gleison Bremer en haut de sa liste de cadeaux. Après Dejan Kulusevski, Tottenham serait ainsi prêt à négocier à nouveau avec la Juventus dont elle sait qu'elle peut alléger les difficultés financières.

Arrivé chez la Vieille Dame cet été en provenance du rival voisin du Torino, Gleison Bremer a directement montré sa capacité à briller au plus haut niveau et particulièrement remplacé Mathijs De Ligt parti au Bayern. L'international brésilien n'est toutefois pas considéré comme un intransférable par la Juventus qui sait à quel point sa valeur marchande peut se montrer utile pour leurs finances compliquées. La direction turinoise ne le lâchera pas à moins de 50M.

En cas de départ de leur défenseur central, les Bianconeri ont déjà établi une liste de remplaçants, preuve que la possibilité claire de voir Bremer quitter le club. La priorité de la Juventus est le central de l'Atlético de Madrid Mario Hermoso mais les Colchoneros ne semblent pas prêts à brader leur joueur. La Vieille Dame pourrait alors se tourner vers Pau Torres, néo-international espagnol et pilier de Villarreal. Mais lui aussi coûtera cher à transférer.