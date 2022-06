Mercato : Tottenham avance sur le dossier Clément Lenglet

Les Spurs sont actuellement en pôle position pour essayer d'accueillir le défenseur central tricolore la saison prochaine.

Clément Lenglet va quitter le FC Barcelone cet été. Le défenseur central français a reçu des offres de plusieurs clubs européens et tout porte à croire qu'il quittera le Camp Nou tôt ou tard.

Tottenham en pôle position

Le Barça et les agents du Français travaillent pour trouver la meilleure solution pour les deux parties et un club anglais semble être le mieux placé à l'horizon. C'est Tottenham, qui est en pourparlers avec le club blaugrana, qui est très intéressé par le joueur et qui avance dans la négociation.

Les Spurs envisagent un prêt, le Barça veut inclure une clause de rachat et on s'attend à ce que les contacts entre les clubs et l'entourage du joueur s'intensifient dans les prochains jours.

Pour l'instant, des sources au sein du club admettent à GOAL que Tottenham est le club le mieux placé pour signer Lenglet.

Cependant, le Barça veut "encaisser" en réunissant de l'argent pour le Français et tentera d'inclure dans le deal, en plus d'une indemnité de prêt, une clause de rachat à une date ultérieure.

La Roma également sur le coup

Cependant, ils ne sont pas la seule équipe intéressée par le Français. Comme GOAL l'a déjà révélé, la Roma de José Mourinho est également à l'affût. Ils veulent renforcer leur défense pour la saison prochaine et ont demandé Lenglet. Sur la table, un accord de prêt.

La Roma, du moins pour le moment, ne pourrait pas se permettre une option d'achat du joueur, ce que le Barça souhaite vraiment afin de laisser le joueur partir dans des conditions favorables à ses intérêts.

Rappelons que le Barça a signé Clément Lenglet en provenance de Séville, en payant sa clause de résiliation, fixée à 35 millions d'euros. Le défenseur a un contrat jusqu'au 30 juin 2023 et une clause de 300 millions d'euros.