Mercato : Thomas Tuchel a des idées précises pour renforcer le Bayern Munich

Récemment arrivé sur le banc du Bayern Munich, Thomas Tuchel souhaite déjà deux gros renforts pour le mercato estival 2023.

Arrivé fin mars en remplacement de Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel connait des débuts délicats avec le Bayern Munich. En 7 matches toutes compétitions confondues, l'entraîneur allemand n'en a remporté que deux et a surtout été éliminé en quart de finale de Ligue des Champions (face à Manchester City) et de Coupe d'Allemagne (par Fribourg). En championnat, les Bavarois sont deuxièmes derrière Dortmund et pourrait donc conclure la saison avec la Supercoupe d'Allemagne comme seul trophée, un scénario catastrophe pour un club qui a remporté les dix dernières éditions de la Bundesliga.

Osimhen nouvelle star en attaque ?

Quoi qu'il en soit, cette saison sera décevante, notamment par l'incapacité du club allemand à atteindre le dernier carré en C1 pour la troisième saison consécutive. Les dirigeants et Tuchel pensent alors à l'avenir et au prochain mercato, qui sera crucial pour se renforcer. La priorité est de trouver un numéro 9 prolifique pour remplacer Robert Lewandowski, car si Éric Choupo-Moting réalise une très belle saison, il est encore loin des chiffres qu'affichait le Polonais en Bavière. D'après les informations de Bild, l'ancien entraîneur du PSG aimerait faire de Victor Osimhen son attaquant vedette. Le buteur nigérian réalise une superbe saison avec Naples (26 buts et 5 passes décisives en 32 matches) et a vu sa cote de popularité exploser en Europe. À tel point que les plus grands clubs, dont le PSG, se l'arrachent et font monter les enchères pour l'ancien Lillois. Le club italien demanderait au moins 150 millions pour accepter de céder son buteur, un montant bien loin des habitudes des dirigeants munichois... Néanmoins, Stephanie la petite amie d'Osimhen, est allemande, et le pousserait à retourner dans son pays natal.

La deuxième cible de Tuchel serait un milieu de terrain relayeur ou défensif. Pour cela, il pourrait se tourner vers un joueur qu'il a connu à Chelsea, Mateo Kovacic. L'international croate fait partie des joueurs jugés vendables afin de dégraisser l'effectif XXL des Blues, Manchester City est également sur le coup. Pour rappel, Konrad Laimer rejoindra le Bayern librement en provenance de Leipzig.