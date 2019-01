Mercato - Suivi par le PSG et Barcelone, Frenkie De Jong clarifie son avenir : "Je reste à 100% à l'Ajax cet hiver"

Sur la chaîne tv du club, le milieu de terrain néerlandais a indiqué qu'il ne bougerait pas cet hiver malgré les nombreux intérêts.

L'un des dossiers les plus commentés de ce mercato hivernal risque bien d'être reporté pour l'été prochain. Interrogé sur la chaîne TV officielle de l'Ajax Amsterdam, Frenkie De Jong a tenu à faire le point sur son avenir. Le milieu de terrain de 21 ans a ainsi indiqué qu'il terminerait la saison aux Pays-Bas. "Je ne partirai pas cet hiver, c'est sûr. Je resterai jusqu'à la fin de la saison, à 100%."

"Ce serait dommage que quelqu'un décide de quitter l'équipe"

Une déclaration limpide qui fait échos aux intéreêts prononcés du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone pour l'international néerlandais. "Je ne sais pas ce que les autres joueurs vont faire, mais j'apprécierais beaucoup que ce groupe reste soudé, a indiqué Frenkie De Jong. Nous avons eu une première moitié de saison assez réussie et c'est bon d'être ici, avec l’équipe. Nous avons beaucoup de qualités et il serait dommage que quelqu'un décide de quitter l'équipe."

Opposé au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, l'Ajax Amsterdam est parvenu à accrocher deux fois le Bayern Munich en phase de groupes. Une dynamique que Frenkie De Jong entend bien poursuivre en février prochain, alors que de nombreux joueurs du club néerlandais sont courtisés, en plus de lui.