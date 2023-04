Mercato – Sofyan Amrabat en route pour la Premier League?

Auteur d'une exceptionnelle Coupe du monde avec le Maroc, Sofyan Amrabat quittera la Fiorentina cet été. En direction de la Premier League?

Grand artisan de la formidable campagne marocaine qui a vu les Lions de l'Atlas atteindre la demi-finale de la Coupe du monde au Qatar cet hiver, Sofyan Amrabat souhaitait profiter de ses très bonnes prestations mondialistes pour s'offrir un transfert de luxe durant le mercato de janvier. Mais son club de la Fiorentina en avait décidé autrement et le milieu de terrain a été contraint de rester en Italie malgré un intérêt conséquent de plusieurs cadors européens.

La Fiorentina ouverte, le Barça et MU à la course

Si le club italien n'a officiellement rien communiqué, c'est l'agent du milieu de terrain, Mohamed Sinouh, qui a révélé que la Fiorentina ne retiendrait pas son joueur cet été : « Pour l'instant, nous n'avons pas encore d'offre concrète pour l'été. Mais, cette fois, la Fiorentina est prête à écouter. C'est une promesse qu'ils ont fait lorsque le président a rejeté toutes les offres en hiver. »

Après avoir bloqué son joueur il y a quelques mois, la Viola serait désormais prête à le laisser s'envoler vers d'autres horizons. Et les prétendants sont toujours nombreux. En tête de liste, on retrouve le Barça qui avait déjà fait le forcing cet hiver et qui part avec une longueur d'avance malgré des finances compliquées. Mais les poursuivants sont proches, et principalement en Angleterre où l'argent ne manque pas.

Derrière les Catalans, le principal club sur les tablettes du Marocain, c'est Manchester United qui avait déjà sondé le joueur et la Fiorentina pour une acquisition dès janvier. Erik ten Hag et les Red Devils veulent renforcer un effectif encore trop irrégulier dans sa profondeur de banc et le milieu de terrain fait partie des zones particulièrement visées. Les Mancuniens souhaitent revenir à la charge et empêcher le Barça de recruter leur priorité au milieu.