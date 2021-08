Mercato – Shaqiri dans le viseur de Lyon

A la recherche d'un élément offensif, Lyon a formulé une offre à Liverpool pour recruter Xherdan Shaqiri.

Après Vladimir Petkovic, désormais entraîneur des Girondins de Bordeaux, un autre bourreau des Bleus à l'Euro, avec la Suisse, va-t-il rejoindre la Ligue 1 ?

Selon les informations de L'Equipe, l'Olympique Lyonnais, qui cherche à renforcer son secteur offensif, a jeté son dévolu Xherdan Shaqiri (29 ans), l'ailier suisse qui évolue au Liverpool FC.

Sous contrat avec les Reds jusqu'en juin 2022, il ne fait pas partie des plans de Jürgen Klopp et si le Reds ne veulent pas le voir partir gratuitement l'été prochain, ils doivent impérativement le vendre lors de ce mercato.

L'Equipe précise que Peter Bosz, le coach de l'OL, apprécie la polyvalence de Shaqiri et que le montant du transfert pour se situer entre 5 et 7 millions d'euros.

Depuis le début du mercato, Lyon n'a enregistré que deux recrues (Damien Da Silva et Henrique, tous deux en fin de contrat) tandis que Joachim Andersen (Crystal Palace), Jean Lucas (Monaco) et Melvin Bard (OGC Nice) ont été vendus et que Memphis a quitté le club, à la fin de son contrat, pour rejoindre le FC Barcelone.