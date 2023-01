Mercato – Sarabia met le cap sur l'Angleterre

En cruel manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia va rejoindre l'Angleterre et la Premier League.

Le passage de Pablo Sarabia au PSG n'aura pas été de tout repos. Débarqué à l'été 2019 en provenance de Séville, il est intronisé dans le groupe dans le rôle de supersub. Après des débuts intéressants, il a progressivement disparu du groupe. En quête de temps de jeu, il a enfin trouvé une porte de sortie. Cap sur l'Angleterre et la Premier League.

L'Angleterre plutôt que l'Espagne

Sur le départ depuis plus d'un an, Pablo Sarabia va donc quitter le PSG pour rejoindre le club anglais de Wolverhampton. Le transfert n'a pas encore été annoncé mais un accord total a été trouvé entre les deux clubs, qui devraient l'officialiser dans les prochaines heures. Le joueur espagnol était une cible prioritaire pour l'entraîneur des Wolves Julen Lopetegui.

Sarabia débarque donc en Angleterre malgré l'intérêt certain de plusieurs clubs espagnols. Son désir de découvrir la Premier League et l'intérêt prononcé de son futur entraîneur auront fait pencher la balance. L'ailier va signer un contrat de 2,5 ans avec une saison supplémentaire en option. Son départ devrait rapporter entre 5M et 7M au PSG.

Le joueur voulait absolument retrouver du temps de jeu après son bon prêt la saison dernière au Sporting Portugal : son objectif est de conserver sa place en sélection espagnole pour disputer l'Euro. Il est le deuxième transfert entrant du club après l'arrivée en prêt de Matheus Cunha en provenance de l'Atletico Madrid.