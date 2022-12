MERCATO – Sans club, Isco pourrait rebondir à la Juventus et pousser McKennie vers la sortie

Isco, libre de tout contrat, est dans le viseur de la Juventus et McKennie pourrait en faire les frais.

L'été dernier, en fin de contrat au Real Madrid, Isco était ardemment courtisé par la Juventus. Mais le milieu de terrain espagnol avait préféré s'engager avec le FC Séville alors entraîné par Julen Lopetegui qui l'avait déjà coaché précédemment au Real Madrid.

Libre, Isco intéresse la Juventus

Mais le passage d'Isco en Andalousie a été un échec. Il n'a joué que dix matches en Liga (seulement deux titularisations) et n'a pas inscrit le moindre but. Pis, après le limogeage de Lopetegui en octobre, Isco n'est jamais entré dans les plans de son successeur, l'Argentin Jorge Sampaoli.

Lassé par sa situation, Isco (30 ans) a trouvé un accord avec le club sévillan et rompu son contrat le 21 décembre 2022. De nouveau libre, Isco pourrait rebondir à la Juventus.

C'est ce qu'affirme en effet le média italien Sport Mediaset. Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juve, apprécie le profil du joueur qui représente l'intérêt d'être libre de tout contrat sachant que le club turinois éprouve actuellement des difficultés sur le plan financier.

A LIRE : 254,3 millions d'euros perte pour la Juventus en 2021-2022

McKennie poussé vers la sortie si Isco arrive ?

L'éventuelle arrivée d'Isco à la Juventus pourrait faire une victime : Weston McKennie. Le joueur n'est pas un titulaire indiscutable aux yeux d'Allegri qui l'a aligné onze fois en quinze journées de Serie A (pour neuf titularisations).

D'après les informations du Corriere dello Sport et du Corriere di Torino, le joueur est courtisé par Tottenham. Mais selon nos confrères de GOAL Allemagne, c'est le Borussia Dortmund qui serait en pole pour attirer McKennie dans ses filets.

Agé de 24 ans, la valeur de l'international américain est estimée entre 15 et 20 millions d'euros. Le BVB est le club qui est actuellement le plus intéressé car il a besoin de se renfoncer au milieu de terrain d'autant plus que le contrat de Mahmoud Dahoud expire l'été prochain et que le joueur n'a pas encore prolongé. En recrutant McKennie, le Borussia Dortmund anticiperait ainsi un possible départ de Dahoud.