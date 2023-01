Mercato : Saint-Maximin, vraiment vers un prêt au Milan AC ?

Remplaçant récurrent du côté de Newcastle, le Français veut aller chercher du temps de jeu ailleurs. Milan serait une belle solution.

Allan Saint-Maximin avait certainement envisagé son départ de Newcastle à l'été 2023. En manque de temps de jeu chez les Magpies, où il a connu sa dernière titularisation au mois d'août, l'ancien Stéphanois enchaîne les entrées en jeu.

Victime de deux blessures musculaires entre août et octobre, Saint-Maximin n'a disputé que 307 minutes sur les quatre derniers mois et s'est désormais fait à l'idée d'aller voir ailleurs.

D'abord parce que son club souhaite recruter Anthony Gordon en provenance d'Everton mais aussi parce qu'entre Eddie Howe, son coach, et le joueur, le discours commence à ne plus passer. Alors que Saint-Maximin a repoussé l'idée de rejoindre le FC Séville et Villarreal au début du mercato, le joueur se verrait bien rejoindre l'Italie.

En effet, plusieurs médias italiens font part d'un intérêt du Milan AC pour l'ex-Monégasque. Dans l'entourage de l'attaquant, on confirme des échanges avec le club de lombard qui pourrait aboutir sur une offre de prêt avec option d'achat dans les prochaines heures. Une information formellement démentie en interne.