Mercato : Saint-Maximin sollicité par un cador de PL

L’attaquant français Allan Saint-Maximin aurait des touches avec une équipe anglaise appelée à se produire en Premier League la saison prochaine.

Fabio Paratici, le directeur sportif de Tottenham, envisage un coup sensationnel durant le mercato en attirant Allan Saint-Maximin, le virevoltant ailier de Newcastle United.

Recruté en août 2019 en provenance de Nice, Saint-Maximin a fait une énorme impression en Premier League après plusieurs performances remarquables avec les Magpies.

Selon le média Football.london, Paratici serait un grand admirateur de l’ancien stéphanois, qui a inscrit cinq buts et délivré cinq passes décisives lors de ses 37 apparitions dans toutes les compétitions pour Newcastle en 2021/22.

Les Spurs ont besoin de renforts en attaque

Même s’il opère principalement depuis l'aile gauche, Saint-Maximin a également l'expérience du jeu sur le flanc opposé et également dans un rôle plus axial. Sa polyvalence pourrait être d’un grand apport aux Spurs. Et s’il rejoint cette équipe, il aurait la possibilité de découvrir la prestigieuse Ligue des Champions.

Si Steven Bergwijn part comme prévu cet été vu que l’Ajax cherche à le rappatrier, les Spurs devront renforcer leur ligne d’attaque car ils auront besoin de couvrir des joueurs comme Son Heung-min, Dejan Kulusevski et Harry Kane.

L'arrivée d'Ivan Perisic va également fournir des solutions en attaque pour Tottenham, mais Antonio Conte l’a surtout fait venir pour l’aligner dans un rôle de piston gauche.