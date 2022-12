Mercato : Rudi Garcia drague ouvertement Cristiano Ronaldo

L'entraîneur d'Al-Nassr a commenté la possible arrivée de Cristiano Ronaldo dans le championnat saoudien.

Ronaldo est à la recherche d'un nouveau club après avoir vu son contrat avec Manchester United résilié par consentement mutuel suite à son interview controversée avec Piers Morgan. Al-Nassr est considéré comme la prochaine destination la plus probable pour le joueur de 37 ans, et un accord de 400 millions d'euros aurait déjà été conclu avant la fenêtre de transfert de janvier.

Tout le monde veut entraîner CR7

Rudi Garcia, qui a été nommé nouvel entraîneur de l'équipe saoudienne en juin, est réticent à confirmer l'arrivée imminente de Cristiano Ronaldo, mais il serait heureux d'avoir la chance de travailler avec l'un des plus grands joueurs de tous les temps.

''Je ne peux rien dire sur Cristiano parce que sinon cela ferait immédiatement la une des journaux : 'García : à propos de Ronaldo'. Ce que je vois, c'est que cela a été un feuilleton et que cela a été une promotion très importante pour Al-Nassr'', a déclaré Rudi Garcia dans une interview accordée à Diario AS. Toutefois, l'ancien entraîneur de l'OM a ouvertement dragué l'international portugais.

Garcia a failli entraîné Ronaldo dans le passé

L'entraîneur d'Al-Nassr a ajouté : ''Je pense que tout entraîneur serait ravi d'entraîner une grande star comme Cristiano. J'ai toujours pensé que les grands joueurs sont les plus faciles à gérer car ils sont très intelligents, je l'ai vérifié avec Francesco Totti à la Roma.'' Garcia a poursuivi en affirmant qu'il a failli entraîner Ronaldo à United, qui l'a considéré pour le poste de manager intérimaire avant la nomination de Ralf Rangnick.

''En novembre 2021, j'étais très proche d'aller à United'', a-t-il dit. ''Ils ont choisi Ralf Rangnick, mais j'ai rencontré deux fois John Murtough et Darren Fletcher [respectivement directeur du football et directeur technique de United]. J'ai été très près d'entraîner ce club et j'étais très motivé pour y aller, qui ne serait pas motivé pour entraîner United ? N'importe quel entraîneur. Le simple intérêt de United m'a permis d'être sûr de mes ambitions dans le futur''.

L'international portugais réfléchit actuellement à ses options après avoir été éliminé de la Coupe du monde 2022 avec son pays au stade des quarts de finale par le Maroc. Cristiano Ronaldo est maintenant disponible en tant qu'agent libre, et a également été lié à Chelsea et Naples. Le Portugais est à la croisée des chemins avec un dilemme majeur attendre une proposition en Europe ou rejoindre un championnat moins reconnu comme l'Arabie Saoudite et son club d'Al-Nassr.