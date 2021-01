Mercato - Ribéry n'écarte pas un retour en Bundesliga

En fin de contrat avec la Fiorentina, l'ancien joueur du Bayern Munich en a fait l'annonce à Bild.

Agé de 37 ans, Franck Ribéry n'envisage pas du tout la retraite. Lors d'une interview accordée à Bild, le vice-champion du monde 2006, se verrait bien finir sa carrière en : « Pour le moment, je ne pense qu'à la , je suis important pour l'équipe. Mais je n'exclus pas qu'après l'aventure ici, je puisse retourner en . Je ne veux rien exclure. »

Ribéry est arrivé à la Fiorentina en 2019 et son contrat expire à l'issue de la saison. Le voir retourner en n'est pas utopique car il y est une véritable légende : il a fait les beaux jours du pendant douze saisons et il s'y est constitué un palmarès XXL, remportant neuf fois la Bundesliga, six fois la ainsi, que la en 2013.



Au cours de son interview, Ribéry a également apporté son soutien à Leroy Sané, dont la première saison avec le Bayern Munich n'est pas une franche réussite : « Je crois en Leroy car il est encore jeune, il a de la qualité et du talent. Des joueurs comme Kingsley Coman ou Serge Gnabry font partie du club depuis plus longtemps et connaissent donc mieux la philosophie de jeu de l'entraîneur. Sané vient de , un grand club, où il a déjà prouvé sa qualité dans un championnat difficile. Sané sait qu'il y a aussi de la compétition au Bayern et il est habitué à ça depuis qu'il joue à Manchester. Les quatre ailiers du Bayern devraient se soutenir. S'asseoir sur le banc ne devrait pas être une raison de baisser la tête. Vous pouvez toujours faire la différence en 20 minutes. »