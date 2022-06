MERCATO – La réponse de l'AJ Auxerre à la rumeur Luca Zidane

Luca Zidane, gardien de but au Rayo Vallecano, va-t-il rejoindre l'AJ Auxerre, promue en Ligue 1 ? Le club icaunais a répondu à cette rumeur qui circule depuis quelques jours.

De retour en Ligue 1 après dix années en Ligue 2, l'AJ Auxerre cherche à se renforcer afin d'assurer son maintien dans l'élite.

Un maintien qui sera d'autant plus dur à acquérir car quatre équipes seront reléguées en Ligue 2 à l'issue de la saison 2022-2023 afin de réduire la Ligue 1 de 20 à 18 clubs.

Ce samedi 11 juin, L'Yonne Républicaine, le célèbre quotidien local, a fait le point sur le mercato de l'AJA et notamment sur la rumeur envoyant Luca Zidane, actuellement gardien de but au Rayo Vallecano et qui est remplaçant (seulement 8 matches en Liga cette saison et 5 en Copa del Rey).

Le quotidien icaunais revient sur cette rumeur qui prétend que « Luca Zidane aurait échangé avec un dirigeant auxerrois ». « Rien d'officiel » a assuré de son côté l'AJA mais L'Yonne Républicaine précise que le gardien français, âgé de 24 ans, aimerait rejoindre la Ligue 1.

L'article continue ci-dessous

Par, l'AJ Auxerre serait intéressé par l'international chinois Dai Wai Tsun (22 ans). Pouvant jouer milieu de terrain ou ailier, il évolue au Shenzhen FC après avoir été formé en Angleterre, évoluant au sein de plusieurs clubs (Reading, Bury, Oxford, Wolverhampton).

Ce recrutement permettrait à l'AJA, qui appartient à James Zhou, un homme d'affaires chinois, d'accroître sa notoriété sur le marché chinois sachant qu'un match de Ligue 1 y est diffusé chaque semaine.