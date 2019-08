Mercato - Rennes : Tomas Koubek rejoint Augsbourg jusqu'en 2024 (officiel)

Après deux saisons en Bretagne, le gardien de but du Stade Rennais s'est engagé ce mardi pour cinq ans avec Augsbourg, en Bundesliga.

Comme Goal l’avait annoncé, l’ex-gardien du , Tomas Koubek, s’est engagé avec pour une durée de quatre ans.

Le club allemand vient en effet d’annoncer l’arrivée du gardien international tchèque de 26 ans, qui va découvrir le . Rennes devrait récupérer entre 7 et 8 millions d’euros grâce à cette opération.

"Je suis vraiment impatient de rencontrer le FC Augsboug et ce nouveau défi de la ! Je suis très reconnaissant envers le club et les personnes responsables de me donner l’occasion de faire mes preuves dans cette haute ligue et je tiens à rendre ma confiance en de bonnes performances", a déclaré Koubek sur le site officiel du club.

De son côté, le Stade Rennais tient déjà son remplaçant. En effet, Edouard Mendy va s’engager avec le club breton pour succéder à Koubek. L’officialisation est imminente.