Mercato : Reece James évoque l'intérêt du Real Madrid

Le latéral droitest sur les tablettesdu Real Madrid, qui cherche à se renforcer à ce poste en vue de la saison prochaine.

Le défenseur de Chelsea, Reece James, est l'un des joueurs les plus recherchés lors de la fenêtre de transfert estivale après une série de performances impressionnantes lors de la campagne 2021-22.

Le défenseur droit a été lié à un départ de Stamford Bridge au cours des derniers mois, des géants européens tels que le Real Madrid s'intéressant activement à ses services.

Reece James éteint les rumeurs

GOAL a rapporté en avril que Madrid avait contacté Chelsea au sujet de la disponibilité de James, mais les Blues sont réticents à vendre, et l'international anglais s'est maintenant exprimé pour faire taire les spéculations sur son avenir une fois pour toutes.

Reece James est actuellement aux États-Unis pour une tournée de pré-saison avec ses autres coéquipiers. Le joueur de 22 ans a fermé toutes les portes à un éventuel départ de Chelsea en raison de son amour de toujours pour le club.

"J'aime à penser que mon avenir est à Stamford Bridge. J'ai grandi en tant que fan de Chelsea et vous savez que j'ai fait mon nom en jouant pour Chelsea, le club que j'ai toujours soutenu, mais je ne vois pas pourquoi quelque chose changerait. Je joue pour Chelsea maintenant et j'en profite", a déclaré James à BBC Sport lorsqu'il a été interrogé sur un éventuel transfert au Real Madrid.

"C'est un moment excitant. Il n'y a pas beaucoup de changements du point de vue des joueurs ou de la direction. Je veux toujours gagner chaque compétition et chaque match. Il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas le faire".

Chelsea peut-il rivaliser avec Liverpool et Manchester City pour le titre ?

James a connu un brillant début de saison 2021-22, marquant une fois et délivrant deux passes décisives lors de ses trois premières sorties en Premier League. Il a aidé les Blues à monter un défi éphémère pour le titre avant qu'une blessure aux ischio-jambiers, contractée en janvier, ne le mette sur la touche pour une période considérable.

D'autres joueurs clés ont également manqué des rencontres importantes qui ont vu les Blues s'essouffler dans la course au trophée de la Premier League. James pense que si l'équipe reste en forme, elle peut donner du fil à retordre à Liverpool et au champion Manchester City en 2022-23.

"Oui, c'est sûr [que nous pouvons nous battre pour le titre]. La saison dernière, nous avons eu beaucoup de blessures", a-t-il ajouté.

"Moi-même et d'autres ont eu de longues périodes d'arrêt et cela a beaucoup affecté l'équipe. Vers Noël, nous étions en haut du tableau, les blessures nous ont affectés. Cette saison, si nous restons en forme et en bonne santé. Il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas être à nouveau dans le coup", a-t-il déclaré.