Mercato : Real Madrid, Manchester City, Liverpool...un nouveau club en pole pour Jude Bellingham

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund est fortement courtisé par les meilleurs clubs européens et l'un d'entre eux a repris les devants.

Où jouera Jude Bellingham lors de la saison 2023-2024 ? Nul ne le sait encore, mais la bataille fait rage pour l'international anglais. Une chose semble de plus en plus sûre, le milieu de terrain anglais ne sera très probablement plus au Borussia Dortmund à la rentrée prochaine, tant les meilleurs clubs européens veulent mettre le grappin sur lui.

Liverpool out

Bien évidemment, il faudra sortir le chéquier et avoir un projet en béton pour convaincre Jude Bellingham de signer. Trois favoris se détachent depuis plusieurs mois - malgré la tentative de s'immiscer d'autres prétendants comme le Paris Saint-Germain ou Chelsea - Liverpool, Manchester City et le Real Madrid sont destinés à se disputer le prodige anglais.

Alors que les Reds ont longtemps été considérés comme le choix préférentiel du joueur, récemment le Real Madrid a été mentionné comme le leader de la course à Jude Bellingham. En tout cas, d'après les dernières informations d'ESPN, ce ne sera pas Liverpool qui remportera la mise. Les Reds ont décidé de se mettre en retrait dans ce dossier, la faute à un prix trop élevé.

City jubile

Le club d'Anfield ne doute pas de la qualité de Bellingham mais estime qu'une somme de plus de 130 millions d'euros est trop élevée pour un seul joueur alors que le club de la Mersey a besoin de se renforcer à plusieurs postes après une saison décevante. Manchester City n'a pas les mêmes scrupules à l'égard de l'international anglais de 19 ans.

Et ce sont bien les Cityzens qui sont désormais en pole position dans ce dossier. Le dernier club britannique susceptible de rapatrier Jude Bellingham tient désormais la corde devant le Real Madrid. Depuis plusieurs années, Bellingham est considéré comme le prochain grand joueur du football anglais et il a jusqu'à présent répondu aux attentes à presque tous les niveaux. Pour autant que ses problèmes chroniques au genou soient résolus, il a une chance de devenir une pierre angulaire de son prochain club.

La signature de Bellingham susciterait l'enthousiasme de tous les membres du club, à l'exception peut-être de Kalvin Phillips, qui est déjà écarté de la rotation du milieu de terrain. Mais avant de pouvoir recruter la star de Dortmund, Manchester City tentera de remporter les trophées de la Ligue des champions et de la Premier League de cette année, qui restent à sa portée à l'aube de la dernière ligne droite de la saison.