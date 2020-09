Mercato - Real : Bale n’a aucune offre, Manchester United pour seule solution ?

Selon les informations de Marca, le Real Madrid n’aurait reçu aucune offre pour Gareth Bale. Seul espoir pour un transfert : Manchester United.

Les étés se suivent et se ressemblent pour Gareth Bale, et les retrouvailles s’annoncent donc une nouvelle fois tendues avec son entraîneur Zinédine Zidane, qui ne compte pas sur le Gallois pour l’exercice à venir.

Encore une fois, l’ancien de sera invité à trouver une porte de sortie. Reste à savoir s’il joindra les actes à la parole…

«J'ai essayé de partir l'année dernière, mais ils ont tout bloqué à la dernière seconde. C’était un projet excitant, mais ça ne s'est pas concrétisé. Il y a eu d'autres moments durant lesquels nous avons essayé de partir, mais le club n'a pas donné son feu vert ou fait le moindre effort en ce sens», a regretté Bale lors de la trêve internationale, en référence à son transfert avorté en .

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Qui dit vrai ? Difficile à dire, toujours est-il que cette fois, les deux parties semblent s’accorder sur le fait qu’un départ serait la meilleure solution. Problème, Madrid n’a reçu aucune offre pour le Gallois et son salaire astronomique à plus de 12 M€ par an, selon les informations de Marca.

MU doit faire oublier Sancho…

D’après nos confrères, les options ne sont pas nombreuses pour Bale, évidemment annoncé en , qu’il a quittée en 2013 pour rejoindre la capitale espagnole.

Au sein de son ancien club de Tottenham, José Mourinho souhaiterait le rapatrier, mais le président Daniel Lévy n’est pas très emballé. Sinon, le Real attend toujours un signe de , qui devra recruter une star pour contenter les supporters après l’échec Sancho.