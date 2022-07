MERCATO – RC Lens : Clauss séduit par l'OM

Le latéral droit du RC Lens serait proche d'un accord avec l'OM. Reste à trouver un terrain d'entente entre les deux clubs.

Où jouera Jonathan Clauss lors de la saison 2022-2023 ? Le défenseur international (4 sélections, 29 ans) a, selon L'Equipe, très envie de rejoindre l'OM.

Le club olympien a entamé les discussions avec le joueur et les deux parties seraient proches d'un accord de principe sur le contrat. Clauss est désireux de rejoindre un club qualifié pour la prochaine Ligue des champions afin de maximiser ses chances de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatara

En revanche, ça coince pour le moment entre l'OM et le RC Lens. Les Sang et Or ont rejeté une première offre du club marseillais (5 millions d'euros plus un bonus d'un million d'euros).

Le RC Lens se sait en position de force après avoir vendu Cheick Doucouré à Crystal Palace (22,6 millions d'euros plus 5 millions d'euros) et n'a donc pas un besoin urgent d'argent frais.

L'Equipe précise que l'OM ne souhaite pas surpayer pour un joueur âgé de presque 30 ans et à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. L'OM devrait cependant revenir à la charge avec une deuxième offre car Clauss pourrait parfaitement s'intégrer dans les systèmes de jeu d'Igor Tudor (3-4-3 ou 3-4-1-2) dans un rôle de piston droit.