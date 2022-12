Mercato : Rashford aurait prolongé avec Manchester United malgré l’intérêt du PSG

Selon la presse anglaise, Marcus Rashford aurait prolongé d'un an son contrat avec Manchester United malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain.

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes le 1er janvier 2023, le Paris Saint-Germain voit déjà une de ses cibles s’éloigner. L’été dernier, le club de la capitale avait manifesté son intérêt pour Marcus Rashford, en fin de contrat avec Manchester United en juin 2023. Mais l’international anglais est finalement resté du côté d’Old Trafford et a réalisé une bonne première partie de saison avec 8 buts et 3 passes décisives, lui permettant de s’envoler à la Coupe du monde avec les Three Lions, où il s’est également fait remarquer avec 3 buts, dont un coup franc et un enchaînement spectaculaire contre les pays de Galles.

Rashford aurait prolongé son contrat

Et si l’intérêt du décuple champion de France existe toujours, il pourrait ne pas être réciproque. Selon les informations de la BBC ce mercredi, l’attaquant de 25 ans aurait prolongé avec son club formateur via une année en option qui existait dans son contrat. Ainsi, Rashford serait désormais lié avec les Red Devils jusqu’en 2024, empêchant tout club de le recruter librement cet hiver pour une arrivée l’été prochain.

Toujours selon le média anglais, Fred, Luke Shaw et Diogo Dalot auraient également prolongé d’un an et seraient eux aussi sous contrat avec Man Utd jusqu’en juin 2024.