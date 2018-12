Mercato, Rabiot pas intéressé par Tottenham

Le milieu du PSG, Adrien Rabiot, ne serait pas très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe anglaise de Tottenham.

Adrien Rabiot n'a plus que six mois de contrat au PSG. Et, sauf un improbable revirement de situation, son aventura avec l'équipe francilienne s'achèvera au terme de cette période. Le milieu défensif ne sait pas de quoi son avenir sera fait, mais il n'est pas à court de sollicitations si l'on se fie aux dernières informations émanant d'Angleterre.

Alors que la piste barcelonaise est plus que jamais d'actualité après que le club catalan a confirmé son intérêt pour le joueur et que la Juve demeure aussi dans le coup, le natif de Val-De-Marne disposerait aussi des touches de l'autre côté de la Manche. Le site ESPN révèle ce lundi que l'ancien toulousain est sur les tablettes de Tottenham, alors que l'Equipe.fr fait part d'un rapprochement avec Liverpool.

Rabiot n'a rien laissé filtrer concernant ses velléités. Néanmoins, il semblerait que l'éventualité de signer chez les Spurs ne l'enchante pas plus que cela. Le Français considèrerait qu'il mérite un club d'un plus grand standing pour la suite de sa carrière.

À noter que le PSG ne serait pas contre le fait de libérer son joueur dès cet hiver. Ça serait même l'objectif de la direction, dans le but de récupérer un minimum de sous dans la transaction. 10M€, c'est le prix qu'exigerait Nasser Al-Khelaifi pour la libération du milieu de terrain dès le mercato hivernal.