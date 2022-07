Mercato : Qui est Gianluca Scamacca ? La recrue de West-Ham longtemps courtisé par le PSG

L'attaquant de 23 ans a choisi de rejoindre les Hammers plutôt que de s'engager avec le champion de France en titre.

West Ham a conclu la signature de l'attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca, 23 ans. Le Paris Saint-Germain était également à la recherche de la signature de Scamacca, mais il a choisi de poursuivre sa carrière en Premier League. L'international italien est devenu la quatrième recrue de David Moyes au cours de la période estivale des transferts, et les supporters des Hammers espèrent qu'il aura un impact immédiat dès le début de la nouvelle saison.

Qui est Gianluca Scamacca ?

Scamacca a rejoint le centre de formation de la Lazio en 2009 et a passé trois ans dans leur effectif avant de rejoindre le centre de formation de la Roma. En 2015, à l'âge de 16 ans, il est parti à l'étranger pour la première fois et a rejoint le PSV Eindhoven. Après avoir été diplômé de l'académie des jeunes du PSV, Scamacca a passé un an avec l'équipe réserve du club avant de signer pour Sassuolo en 2017.

Il a ensuite été envoyé en prêt à Cremonese, au PEC Zwolle, à Ascoli et au Genoa, mais est revenu à Sassuolo l'été dernier et a eu un impact énorme lors de la saison 2021-22, marquant 16 buts en 35 matchs de Serie A. Gianluca Scamacca a été appelé en équipe nationale d'Italie en septembre 2021 et compte désormais sept sélections à son actif, mais n'a pas encore ouvert son compteur de buts avec les Azzurri.

Comment West-Ham a battu le PSG ?

Le PSG était en pourparlers avancés avec Sassuolo pour le transfert de Scamacca, mais West Ham est arrivé à la dernière minute avec une meilleure offre. L'international italien s'est rapidement mis d'accord sur des conditions personnelles avec les Hammers avant de passer la visite médicale. L'attaquant a pris la décision de se tester en Premier League plutôt que de rejoindre l'équipe de stars du PSG.

Combien West-Ham a payé pour Scamacca ?

West Ham versera une somme initiale de 37 millions d'euros à Sassuolo pour s'attacher les services de Scamacca, tandis qu'une somme supplémentaire de 6 millions d'euros sera versée en complément. Une clause de 10% sur la revente future du joueur a également été incluse dans le contrat.

(C)Getty Images

Les Hammers ont eu un mercato estival très actif jusqu'à présent puisqu'ils ont maintenant signé quatre joueurs pour leur équipe première. Ils ont déboursé 36 millions d'euros pour recruter Nayef Aguerd en provenance de Rennes et ont également conclu les arrivées du gardien de but du PSG Alphonse Areola et de Flynn Downes de Swansea.

Gianluca Scamacca est la dernière recrue et la plus chère de l'équipe de David Moyes, mais les dépenses estivales de West Ham ne sont peut-être pas terminées. Filip Kostic, de l'Eintracht Francfort, est également dans le viseur de West Ham, qui continue d'être lié à l'attaquant de Chelsea Armando Broja.