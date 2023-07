Mercato : Quatre géants de Premier League sur une pépite belge

Arsenal, Chelsea, Manchester United et Liverpool sont tous intéressés par le milieu de Southampton Romeo Lavia.

La relégation de Southampton, bon dernier de Premier League, pourrait bénéficier à d'autres clubs, notamment en Angleterre. Car si les Saints ont réalisé une saison catastrophique (25 points en championnat), certains de leurs joueurs se sont distingués par de bonnes performances. On pense notamment à James Ward-Prowse, dont le pied droit magique et sa constance au milieu de terrain font de lui une valeur sûre en Premier League, où il a disputé 343 matches avec son club formateur. West Ham négocie actuellement un prix nettement inférieur aux 40 millions réclamés par Southampton, qui souhaite vendre pour un total de 100 millions d'euros afin de se reconstruire, comme l'indique le Daily Mail ce lundi.

Romeo Lavia fait tourner des têtes

Mais d'après le quotidien anglais, c'est Romeo Lavia (19 ans) qui fait chavirer les têtes des cadors de Premier League. Le milieu de terrain belge, auteur d'une très belle saison, serait en effet au coeur d'une bataille entre les membres de l'ancien "Big Four" : Manchester United, Chelsea, Arsenal et Liverpool. Chelsea souhaitait en premier lieu recruter Moisés Caicedo mais ne serait pas prêt à s'aligner sur les 100 millions d'euros demandés par Brighton et pourrait donc se rabattre sur Lavia, tandis que Liverpool cherche à rajeunir son effectif et serait déjà entrer en contact avec les dirigeants de Southampton. Manchester United attend de dégraisser son effectif avant de passer réellement à l'action en fonction des besoins. Évalué à 45 millions de livres (environ 52 millions d'euros), le prix du jeune international belge pourrait grimper en fonction des offres des autres clubs.