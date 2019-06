Mercato - Quand Didier Deschamps annonce le transfert de Ferland Mendy au Real Madrid

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a confirmé que Ferland Mendy allait s'engager au Real Madrid.

Si Didier Deschamps contrôle sa communication comme personne, cela n'empêche pas le sélectionneur de l'équipe de de dévoiler - ou confirmer - certaines informations. Ce lundi, le technicien était présent en conférence de presse à la veille du déplacement des Bleus à Andorre (20h45), et deux jours après une défaite alarmante en (2-0).

Plusieurs cas individuels ont été abordés, comme d'habitude. Et c'est celui du défenseur latéral gauche Ferland Mendy qui a attiré l'attention. Après l'avoir encensé, le sélectionneur a en effet tout simplement confirmé que le Lyonnais allait bien s'engager au dans les prochains jours. "Ferland a une progression fulgurante, il était en il y a deux ans et il va se retrouver au Real Madrid. Il a les deux pieds, avec nous il a été performant à chaque fois qu'il a eu du temps de jeu".

Ce lundi, le feuilleton de Ferland Mendy a pris une autre ampleur puisque l'international français devrait passer une deuxième visite médicale dans le cadre de son transfert vers le Real Madrid . La première, passée à Clairefontaine en marge du rassemblement de l'équipe de France auquel il participe, avait révélé un problème à la hanche pour le latéral gauche de 24 ans . Un épisode après lequel le joueur restait malgré tout confiant.

Tout porte donc à croire que Ferland Mendy sera bien la prochaine recrue du Real Madrid, qui a déjà dépensé 255 millions d'euros dépensés . Eden Hazard, acheté à à un an de la fin de son contrat, a coûté 100 millions, devenant au passage le joueur le plus cher de l'histoire du club avec Gareth Bale. Mais le Real Madrid a également versé 60 millions d'euros à l' pour s'attacher les services de l'attaquant Luka Jovic, ainsi que 50 millions pour le défenseur de Porto Militao et 45 millions pour le jeune Brésilien de Santos Rodrygo.

Mendy, annoncé au Real Madrid par la presse espagnole la semaine passée, avait vu son club, l'Olympique Lyonnais, démentir un accord entre toutes les parties. Le dénouement de ce dossier semble désormais plus proche que jamais.