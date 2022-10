Mercato - PSG : Un international portugais recruté en attaque pour satisfaire Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé a fait part cet été de sa volonté de recevoir du renfort en attaque. Pour répondre au souhait du Français, le PSG commence à prospecter.

L'été dernier, au moment de prolonger son contrat au PSG, Kylian Mbappé a fait une demande : recruter un attaquant axial. Le club de la capitale avait une liste de trois noms, Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca et Marcus Rashford, mais aucun de ses trois joueurs n'est finalement venu ce qui a provoqué le mécontentement de l'international français. Fâché de devoir jouer "pivot", Kylian Mbappé a exprimé plusieurs fois son mal-être.

Des contacts avec l'entourage de Joao Félix

Et pour calmer le jeu et résoudre ce problème, le Paris Saint-Germain risque bel et bien de repartir à l'abordage cet hiver en quête d'un attaquant. Selon les informations publiées par le journal AS ce jeudi, un nom ressort avec insistance et se dessine comme la priorité du champion de France en titre : l'attaquant de l'Atlético Madrid, Joao Félix.

En effet, le journal espagnol indique que le joueur de 22 ans, désormais devancé par Antoine Griezmann dans l'esprit de Diego Simeone et remplaçant lors des derniers matches de l'Atlético Madrid, souhaite s'en aller au plus vite. AS avance même que des contacts ont déjà été noué entre le Paris Saint-Germain et l'entourage de Joao Félix.

Le Bayern et MU en embuscade

Quelques petits bémols sont tout de même à souligner. Tout d'abord, l'Atlético Madrid a refusé de vendre le joueur le plus cher de son histoire à Manchester United l'été dernier malgré une énorme offre des Red Devils. Si l'idée de vendre le Portugais commence à faire son chemin, il ne sera pas facile de convaincre l'Atlético Madrid sans sortir le chéquier. Pour rappel, l'ancien de Benfica a été recruté pour 126 millions d'euros par les Colchoneros.

Ensuite, la concurrence s'annonce tout de même féroce pour le Paris Saint-Germain qui n'est pas seul sur le dossier. Intéressé de longue date, Manchester United mettra certainement le nez à la fenêtre s'il apprend que le Portugais peut être vendu, tandis qu'AS annonce que le Bayern Munich surveille également ce dossier de très près.

Joao Félix, pas un membre du "PivotGang"

Enfin, certes, le recrutement de Joao Félix serait un gros coup, un pari diront certains, pour le Paris Saint-Germain. Mais si l'international portugais aime évoluer dans l'axe, cela ne règlerait en rien le problème du "pivot". Joao Félix est davantage, comme Mbappé souhaiterait l'être, un joueur gravitant autour d'un pivot dans une attaque à deux, qu'un joueur capable de jouer comme un pivot. La piste Joao Félix est une bonne idée sur le papier, mais pas sûr que ce soit la bonne pour contenter les désirs de Kylian Mbappé.