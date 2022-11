Mercato - PSG : Un ami proche de Neymar pour remplacer Kylian Mbappé ?

En cas de départ de Kylian Mbappé l'été prochain, le PSG commence déjà à se pencher sur l'identité de son successeur et a un favori.

Après un début de saison agité en dehors des terrains, tout semble être rentré dans l'ordre au Paris Saint-Germain et notamment concernant Kylian Mbappé. Avant le match contre Benfica, Le Parisien avançait que l'attaquant français, mécontent des promesses non tenues par le club de la capitale, souhaitait quitter le PSG dès le mois de janvier ou l'été prochain.

Le PSG anticipe tous les scénarios

Entre temps, Kylian Mbappé a démenti ces informations, même s'il a pris du temps à le faire, et il semble plus épanoui sur le terrain ces dernières semaines. Néanmoins, c'est bien connu : gouverner c'est prévoir. Et du côté du Paris Saint-Germain, l'anticipation n'a pas toujours été le point fort des dirigeants qui ont recruté Luis Campos pour résoudre ce problème.

Autrement dit, le club de la capitale serait bien inspirer de commencer à songer à un successeur pour Kylian Mbappé si jamais les choses s'enveniment à nouveau et que l'été prochain l'international français demande à quitter le club, si jamais la seconde partie de saison ne se passe pas bien ou qu'une énième déception sur la scène européenne ait raison de la patience du champion du monde 2018.

Le retour du dossier Richarlison

Conscient du danger de perdre Kylian Mbappé à tout moment, le PSG se tient prêt. Luis Campos a toujours fonctionné de cette manière en anticipant et en ayant en tête une liste de plusieurs noms par ordre de préférence à chaque poste. Et en cas de départ de Kylian Mbappé, son remplaçant est tout trouvé comme l'explique Mundo Deportivo.

En effet, il s'agirait purement et simplement de Richarlison. Le nom du buteur de Tottenham avait déjà été évoqué au Paris Saint-Germain l'été dernier alors qu'il évoluait encore à Everton, mais finalement avec la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG a passé son tour et ce sont les Spurs qui ont sauté sur l'occasion pour signer le Brésilien de 25 ans.

Mundo Deportivo révèle que l'amitié entre Richarlison et Neymar est un élément décisif dans la réflexion et le choix du PSG. En cas de départ de Kylian Mbappé, le champion de France en titre souhaite un joueur capable de s'adapter le plus vite possible au reste de l'équipe et nul doute qu'un joueur connaissant déjà Neymar, qui selon toute vraisemblance restera encore longtemps au club, est un atout de choix.