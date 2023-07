Mercato - PSG : Simons pour faire baisser la note de Kane ?

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le Paris Saint-Germain pourrait intégrer Xavi Simons à l’opération Harry Kane.

Le Paris Saint-Germain cherche un buteur, et il n’arrive pas à se décider. Dusan Vlahovic, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Joao Felix ou… Harry Kane ? Priorité de Luis Campos, l’attaquant de Tottenham se trouve toujours dans le viseur parisien.

Tottenham attend 140 M€ pour Kane

Et selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le club de la capitale a une idée pour faire baisser la note réclamée par Tottenham, à savoir environ 140 millions d’euros. Une somme que le PSG va avoir du mal à payer en l’état actuel des choses.

Mais d’après notre confrère, le PSG pense à intégrer Xavi Simons dans la transaction. Revenu à Paris cet été après que les champions de France aient activé sa clause de rachat à 6 M€, l’international néerlandais est valorisé à environ 40 M€ sur le marché.

Leipzig garde l’avantage

Paris n’aurait donc plus qu’à payer 100 M€, si le deal va au bout. Mais il convient de ne pas se précipiter, puisque la destination la plus probable pour le milieu offensif est le RB Leipzig, qu’il rejoindra en prêt si Neymar et Kylian Mbappé restent au PSG cet été.