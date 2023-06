Mercato PSG : Neymar aimerait revenir au Barça !

En partance du Paris Saint-Germain, Neymar se verrait bien retourner du côté du FC Barcelone cet été.

En quête de renouveau, le Paris Saint-Germain a réussi à se débarrasser de Lionel Messi, qui rejoindra l'Inter Miami cet été. En fin de contrat, l'Argentin partira donc librement vers le club de David Beckham. Dans le même temps, la direction parisienne cherche également à se séparer de Neymar, blessé depuis le mois de février et qui n'a donc pas pu être présent lors des moments clés de la saison parisienne en Ligue des Champions.

Neymar de retour au Barça ?

Et d'après les informations de Sport, les choses pourraient bientôt s'accélérer pour l'international brésilien sous contrat jusqu'en 2025 avec le PSG. Comme l'explique le quotidien espagnol ce jeudi, Neymar aurait été proposé au Barça pour le mercato estival. Réticent à l'idée de quitter le PSG lors des derniers mercatos, l'ancien Barcelonais serait plus ouvert à un départ depuis les chants des supporters parisiens devant son domicile.

Après un passage brillant en Catalogne entre 2013 et 2017, le joueur de 31 ans serait tenté par un retour dans le club qui l'a fait exploser au plus haut niveau, lui permettant notamment de remporter une Ligue des Champions et de terminer deux fois sur le podium du Ballon d'Or. Il faudra toutefois s'assurer que le Barça soit en mesure de faire revenir Neymar d'un point de vue financier, aspect qui a empêché le retour de Messi.