Mercato PSG - Luis Suarez : "Neymar a tout fait pour revenir"

L'attaquant uruguayen a révélé dans AS que son ancien coéquipier des Blaugrana, qui est finalement resté au PSG, était déterminé à revenir au Barça.

Après plusieurs semaines de négociations, de rumeurs et de bluff, le feuilleton Neymar s'est achevé cet été sur un statu quo : la star brésilienne est restée au malgré son désir de revenir au .

"Il voulait partir et tout le monde le savait"

Luis Suarez, dans des propos relayés par AS, a confirmé que l'attaquant de 27 ans était déterminé à quitter le PSG au bout de saisons afin d'effectuer son come-back en Catalogne. "On a parlé avec Neymar quand il voulait partir et tout le monde le savait. On lui a lui qu’il ne serait pas aussi bien qu’à Barcelone. Il avait décidé de partir, mais il a tout fait pour revenir."

L'attaquant uruguayen, coéquipier de Neymar pendant trois saisons, révèle par ailleurs que l'ancien joueur de Santos reste très attaché au vestiaire barcelonais. "La relation qu’il a avec nous l’aidait beaucoup. Dans cette conversation (WhatsApp), on parlait de tout. On savait qu’il avait vécu des moments difficiles. Cette conversation était moins fournie ces derniers temps."

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Cependant le Barça n'est jamais parvenu à formuler une offre convaincante aux yeux de Leonardo cet été. Prêt payant avec option d'achat obligatoire à 170 millions d'euros, des échanges de joueurs avec Rakitic et Dembélé en prêt... Les propositions catalanes n'ont pas abouti avant la date fatidique du 2 septembre.

Neymar est très attendu pour son retour à la compétition et notamment au Parc des Princes où certains supporters n'ont pas été tendres avec lui lors du mercato. Un défi de plus pour Thomas Tuchel qui n'a jamais caché, de son côté, sa volonté de continuer à travailler avec le Brésilien.