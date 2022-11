Mercato - PSG : Luis Campos ne ferme pas la porte à un départ de Kylian Mbappé

Le conseiller sportif du PSG a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale et n'a écarté aucun scénario.

Kylian Mbappé fait actuellement les beaux jours de l'équipe de France au Qatar. Auteur d'un doublé lors de la victoire (2-1) face au Danemark, l'attaquant des Bleus est co-meilleur buteur de la Coupe du monde en compagnie d'Ener Valencia. C'est simple, Kylian Mbappé est le meilleur buteur ou co-meilleur buteur de chaque compétition dans laquelle il est impliqué cette saison.

"Mbappé se porte bien à Paris"

L'attaquant du Paris Saint-Germain est meilleur buteur de Ligue 1, co-meilleur buteur de la Coupe du monde et de la Ligue des champions et meilleur buteur sur l'année civile en 2022. Pourtant, si sur le terrain, le Français brille de mille feux, il a énormément fait parler de lui en dehors des terrains. Son attitude, sa joie ou plutôt son mécontentement publiquement affiché en début de saison et bien évidemment son avenir ont été des marronniers depuis la rentrée.

Après avoir prolongé son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a vu son nom être associé, de nouveau, à un départ du club de la capitale dès l'été prochain en raison de son mécontentement. Forcément, les rumeurs ne cesseront d'être alimentées en fonction des résultats du PSG sur la scène européenne et des attitudes de l'international français lors des prochains mois.

"Mbappé au Real Madrid dans le futur ? Je ne sais pas"

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé alors qu'il était en Espagne, où il occupe un rôle de conseiller sportif pour le Celta Vigo, Luis Campos a répondu à une possible venue de Kylian Mbappé au Real Madrid au micro de El Partizado de Cope : "Ne confondez pas mes affaires avec celles de Kylian Mbappé. Je l’ai rencontré quand il avait 14 ans. Nous avons une relation forte. Je n’ai pas uniquement une relation professionnelle avec lui, nous avons également noué une relation d’amitié, comme c’est le cas avec de nombreux autres joueurs".

"La Liga me plait, mais c’est une décision de Kylian Mbappé, pas de Luis Campos. Je pense que Kylian se sent bien à Paris. Il a pris sa décision et en ce moment il se porte très bien au PSG. À Paris, ils doivent profiter d’avoir l’un des meilleurs, sinon le meilleur du moment. Mais dans le futur, je ne sais pas", a ajouté le conseiller sportif du PSG.

En revanche, ce dont Luis Campos est sûr, c'est que Kylian Mbappé n'a pas encore tout dévoilé de son potentiel : "Kylian Mbappé n’est encore qu’à 40 ou 50 % de son potentiel. Et je lui dis ça tous les jours. Il peut encore donner beaucoup plus parce que c’est un joueur qui n’a pas encore terminé sa formation". Du haut de ses 23 ans, Kylian Mbappé a encore énormément à offrir au football mondial, que ce soit au PSG ou ailleurs.