Mercato - PSG : Lionel Messi exclut une option pour l'été 2023

En fin de contrat cet été avec le PSG, Lionel Messi n'a pas encore pris de décision concernant son avenir, mais a déjà écarté une piste.

Vainqueur du prix The Best, Lionel Messi est encore largement au niveau pour évoluer au plus haut niveau du football européen. Du haut de ses 35 ans, l'Argentin n'a certes plus la même vivacité que lors de ses meilleures années, mais il a évolué dans son jeu et reste très performant, en témoigne sa Coupe du monde au Qatar avec l'Argentine.

Pas de retour au pays pour Messi

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi aborde l'un des derniers virages de sa carrière. Et forcément, pour une telle star, il y a du monde qui se bouscule au portillon. Parmi les prétendants possibles de Lionel Messi quatre se détachent. Le PSG, son club actuel, qui souhaite le prolonger. Le FC Barcelone, son ancien club, qui réfléchit sérieusement à la rapatrier.

Les Newell's Old Boys, le club de sa ville natale Rosario. Et enfin, l'Inter Miami, détenu par David Beckham, qui rêve de frapper un énorme coup sur le marché en faisant venir l'Argentin depuis quelques années déjà. Récemment, Sergio Aguero a révélé que le septuple Ballon d'Or, qui a quitté son pays natal en rejoignant le FC Barcelone en 2000, souhaitait revenir aux Newell's où il a passé cinq ans dans le système de formation du club argentin.

Le PSG et le Barça, les deux prétendants restants

Lionel Messi n'a jamais caché qu'il aimerait représenter le club de Rosario en équipe première. Cependant, tout projet de retour au pays est pour l'instant mis en attente. Selon les informations de Sport, le joueur de 35 ans a "exclu" l'option d'un retour en Argentine à ce stade de sa carrière. Il est également prêt à éviter tout intérêt de la part de la MLS, avec des clubs comme l'Inter Miami qui seraient prêts à conclure un accord.

En effet, selon la publication espagnole, la seule certitude actuelle concernant l'avenir de Lionel Messi est son désir de rester en Europe. Autrement dit, deux options se détachent actuellement très clairement : le PSG et le FC Barcelone. Messi n'a pas encore signé de prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, et verra son contrat actuel expirer cet été, mais de nouvelles conditions en France restent une possibilité.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2022 veut rester dans un grand club européen pour le moment et semble plus stable dans la campagne actuelle après un début lent au Parc des Princes. Messi a récemment été nommé meilleur joueur masculin de l'année par la FIFA, en reconnaissance de ses exploits lors de la Coupe du monde de 2022, et il a inscrit 17 buts et délivré 16 passes décisives pour le PSG en 28 apparitions cette saison.