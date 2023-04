Mercato, PSG : Les 5 raisons pour lesquelles Neymar est invendable

Le Paris Saint-Germain craint de ne pas pouvoir vendre Neymar cet été en raison de ses blessures à répétition.

La saison 2022-2023 du Paris Saint-Germain restera comme décevante. Même si les Parisiens parviennent à conserver leur titre de champion de France, l'élimination en Ligue des Champions contre le Bayern combinée à celle en Coupe de France face à l'OM auront marqué un exercice compliqué pour le PSG, qui n'a jamais été réellement capable de trouver son rythme de croisière ni son propre style de jeu. Pire encore, le spectre d'une saison blanche, la première depuis 2011-2012, se profile à mesure que Lens et l'OM se rapprochent au classement. Une saison décevante marquée une nouvelle fois par l'incapacité à faire cohabiter les trois stars de devant.

Le prochain mercato d'été risque donc d'être agité, notamment dans le sens des départs. Décevant depuis la Coupe du monde, Lionel Messi ne devrait pas prolonger son contrat et partir à l'issue de la saison, tandis que le cas Neymar pose encore et toujours question. Auteur d'une excellente première partie de saison, l'international brésilien s'est de nouveau blessé à la cheville droite face à Lille au mois de février. Une blessure qui a nécessité une opération de réparation ligamentaire et qui a mis fin à sa saison. Pour la 6è fois depuis son arrivée à Paris, il ne réalisera donc pas une saison complète. Les têtes pensantes parisiennes aimeraient, comme l'été dernier, s'en débarrasser, mais l'opération est de plus en plus compliquée. Ce mercredi, Le Parisien s'est attardé sur les différents points qui le rendent presque invendable.

Un salaire exorbitant

26 millions d'euros net. Voilà le montant touché par la star brésilienne chaque année avec le PSG. Recruté pour 222 millions d'euros (transfert le plus cher de l'histoire), Neymar aura coûté cher au club français, qui juge le retour sur investissement trop faible. Le problème, c'est que peu de clubs peuvent s'aligner sur de tels chiffres, surtout pour un joueur qui vient de fêter ses 31 ans, et difficile d'imaginer le principal concerné faire un effort financier alors que son contrat expire en 2025.

Un joueur trop peu fiable

Depuis son arrivée dans le club francilien, Neymar n'a dépassé les 30 matches qu'à deux reprises sur une saison, et il les a dépassés de peu (30 en 2017-2018, 31 en 2020-2021), ce qui remet en question sa fiabilité, lui qui a manqué près de la moitié des matches de son équipe depuis son arrivée en 2017. Sa capacité à faire une saison à 50 ou 60 matches est largement remise en cause.

Un pied trop fragile

Le problème récurrent de Neymar vient majoritairement de ses chevilles et de ses pieds en général, souvent du côté droit. En février 2018, il s'était blessé une première fois, une fracture du métatarse qui l'avait empêché de terminer sa première saison sous le maillot parisien. Même bilan moins d'un an après avec cette fois-ci 85 jours d'absence. La saison dernière, il avait manqué deux mois et demi de compétition suite à une nouvelle blessure à la cheville contractée contre Saint-Étienne. Plus récemment, lors du premier match de la Coupe du monde face à la Serbie, le numéro 10 brésilien s'est de nouveau blessé à la malléole. Sans doute revenu trop tôt après neuf jours de convalescence, il rechute face à Lille le 20 février et finit donc par se faire opérer. Le Parisien explique dans on édition du jour que les pieds de Neymar seraient trop fins, ce qui explique ses rechutes récurrentes et une vulnérabilité plus élevée que la plupart des autres joueurs. Reste à voir si son opération lui permettra d'être plus solide, encore faut-il qu'un club tente ce pari osé.

Des blessures à répétition

Au total, Neymar a cumulé plus de 20 blessures depuis qu'il a rejoint Paris. Et pas seulement à cause de sa cheville ou de ses pieds, puisqu'il est fréquemment sujet à des gênes et blessures aux adducteurs et aux ischios. Encore une fois, ce facteur pourrait freiner bon nombre de clubs désireux de le recruter.

Échec à la visite médicale ?

Enfin, Le Parisien explique que la direction du décuple champion de France craint de ne pas pouvoir se séparer de son joueur en raison de la visite médicale. Si toutefois un accord avec un club était trouvé, Neymar pourrait échouer à la visite en raison de la fragilité de ses pieds par exemple. Cela obligerait donc Paris à le conserver, ce qui ne semble pas être dans ses plans pour cet été.

Le quotidien français explique néanmoins que Neymar a toujours une belle cote en Europe, notamment en Angleterre où Chelsea pourrait se montrer intéressé.