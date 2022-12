Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à signer Kylian Mbappé à deux conditions

Après la volte-face de Kylian Mbappé l'été dernier, le Real Madrid entrouvre petit à petit la porte au Français, mais à certaines conditions.

Après sa prolongation au Paris Saint-Germain l'été dernier, beaucoup pensaient que le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid prenait définitivement fin. Que nenni ! Si le club espagnol avait mis la pression sur l'international français en laissant sous-entendre que c'était maintenant ou jamais, après avoir déjà essuyé un refus de la part du champion du monde 2018 lors de son passage de Monaco à Paris, le Real Madrid pourrait bel et bien faire volte face.

Pas de révolution comme en équipe de France

L'histoire entre le Real Madrid et Kylian Mbappé est loin d'être terminée. D'ailleurs pour de nombreux observateurs, c'est une certitude que le Français jouera un jour sous les couleurs de la Casa Blanca. Reste seulement à savoir quand. Sauf que Florentino Pérez et les dirigeants du Real Madrid ont mal digéré l'épisode de l'été dernier. Ils étaient persuadés de signer Kylian Mbappé, au point de laisser filer Erling Haaland, et sont restés sans rien.

Les envies de départ de Kylian Mbappé du PSG l'été prochain ont relancé le feuilleton de sa possible venue à Madrid et le temps passant, les Merengue devraient pardonner au Français l'affront de l'été dernier. "Kylian Mbappé au Real Madrid ? La Liga me plait, mais c’est une décision de Kylian Mbappé, pas de Luis Campos. Il a pris sa décision et en ce moment il se porte très bien au PSG. A Paris, ils doivent profiter d'avoir l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur du moment. Mais dans le futur, je ne sais pas", a commenté Luis Campos cette semaine, proche de Kylian Mbappé, lors de sa présence à Vigo.

Un salaire limité

Il n'en fallait pas plus pour relancer une nouvelle fois le feuilleton Mbappé. Ce mercredi, The Athletic en a remis une couche sur le futur de l'international français, avançant que le PSG n'est pas fermé à le vendre dès l'été prochain étant donné que le contrat du joueur se termine en 2024, et peut aller jusqu'en 2025 mais en fonction de la volonté de ce dernier, ajoutant au passage que le Real Madrid était toujours sur le coup.

Ce jeudi, Defensa Central va encore plus loin. Le média espagnol a plus ou moins confirmé les informations de The Athletic en rajoutant quelques précisions. Defensa Central assure que Florentino Pérez est en passe de pardonner l'épisode de l'été dernier à Kylian Mbappé mais qu'il a tout de même laissé des traces. Le Real Madrid n'est pas prêt à céder à toutes les exigences du joueur comme cela a semblé être le cas par le passé et a fixé deux conditions capitales pour envisager de le recruter.

En premier lieu, Florentino Pérez ne veut pas d'un joueur se croyant au-dessus des autres et de l'institution. Kylian Mbappé devra donc se conformer aux règles du club en ce qui concerne les opérations marketing et publicitaires, à l'inverse de ce qu'il a fait en équipe de France en demandant une nouvelle charte pour contrôler son image.

Ensuite et c'est finalement le point le plus important, le Real Madrid ne compte pas proposer un pont d'or à Kylian Mbappé. Bien évidemment, le Français aura le droit à un très gros salaire s'il signe dans la capitale espagnole mais pas de l'acabit de celui qu'il touche au PSG où il gagnera 630 millions d'euros s'il va au terme de son contrat. Le Real Madrid possède une grille salariale et n'entend pas la bouleverser pour Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 devra respecter cette grille et par conséquent ne pas se plaindre de la proposition contractuelle qui lui sera faite. Si et seulement si ces deux conditions sont remplies, alors le Real Madrid n'hésitera pas à revenir à la charge pour Kylian Mbappé.