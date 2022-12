Mercato - PSG : la révélation de Gianluca Di Marzio sur l'avenir de Joao Félix !

Le journaliste italien expert du mercato a commenté la situation de Joao Félix, sur le départ, courtisé par Arsenal et le PSG.

Joao Félix et l'Atlético Madrid ce sera bientôt de l'histoire ancienne. L'idylle entre le club espagnol et le joyau portugais est proche de son terme. Après une première partie de saison mitigée lors de laquelle Joao Félix avait bien commencé avant de glisser petit à petit dans la rotation, au point de devenir remplaçant dans l'esprit de Diego Simeone, le Portugais ne cache plus son souhait de changer d'air.

"Joao Félix n'ira pas à Arsenal"

"Il est le plus grand transfert que le club ait fait. Je pense qu'il peut jouer au plus haut niveau mondial, mais pour des raisons qu'il ne faut pas dire maintenant, la relation entre l'entraîneur et lui n'est pas bonne. Sa motivation non plus. La chose raisonnable est de penser qu'il va partir. Même si j'aimerais qu'il reste ici, il ne veut pas rester au club", a annoncé Gil Marin, directeur général de l'Atlético Madrid, il y a deux semaines.

Le principal intéressé lui même a fait part de son mal être à l'Atlético Madrid après sa brillante prestation contre la Suisse : "La façon de jouer ici et au club sont différentes..... Quand les conditions sont favorables, les choses vont mieux", avait-t-il expliqué à Sport TV. Reste à savoir quel sera le point de chute du Portugais qui ne sera pas bradé par l'Atlético Madrid. Le PSG a été annoncé comme un candidat crédible et plus récemment, c'est Arsenal qui est entré dans la danse.

"Préparer l'après Mbappé"

Néanmoins, Gianluca Di Marzio, journaliste très réputé sur le mercato, a une idée précise pour l'avenir de Joao Félix comme il l'a précisé dans un entretien accordé à soccernews.nl : "Je ne pense pas que Joao Felix ira à Arsenal car il veut jouer pour le Paris Saint-Germain. L'Atletico Madrid ne ne veut pas du tout s'en débarrasser et demande 130-140 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain serait l'option évidente s'il quitte l'Atletico Madrid".

"Après tout, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent le payer et le PSG est intéressé par les jeunes joueurs pour l'avenir, ainsi, ils ont de quoi avoir un successeur pour Mbappé ou Neymar s'ils doivent partir ou lorsque le contrat de Messi expirera", a conclu le journaliste italien. Un message qui risque de faire très plaisir aux supporters du PSG.

En revanche, l'Italien a parlé du cas Jude Bellingham, aussi annoncé dans le viseur de Nasser Al-Khelaïfi, qui ne semble pas être promis au club de la capitale : "Liverpool serait un bon choix pour lui car Jürgen Klopp est un excellent entraîneur pour tout joueur qui passe du Borussia Dortmund à Anfield. Klopp connaît la Bundesliga comme sa poche et serait le manager idéal pour tirer le meilleur parti de Bellingham. Si vous voulez mon avis, Liverpool est une destination de rêve pour Bellingham et Manchester United semble avoir abandonné. Le prix est de 100 à 130 millions d'euros".