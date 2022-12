Mercato - PSG : l'appel du pied de Joao Félix

Flamboyant face à la Suisse, l'attaquant de l'Atlético Madrid a une nouvelle fois fait part de ses états d'âmes.

Joao Félix est un fabuleux joueur. Surtout lorsqu'il est libre de laisser place à son génie offensif et qu'il n'est pas bridé par un système défensif comme à l'Atlético Madrid. Sans Cristiano Ronaldo en attaque face à la Suisse, Joao Félix a été étincelant comme il ne l'a jamais été depuis le début de la Coupe du monde. Après le succès du Portugal auquel il a largement contribué, Joao Félix a pris la parole, alors que des rumeurs indiquent qu'il a demandé son départ de l'Atlético Madrid cette semaine et nul doute que les rumeurs ne vont pas s'arrêter après cette sortie publique.

Joao Félix tacle le jeu de l'Atlético Madrid

"La façon de jouer ici et au club sont différentes..... Quand les conditions sont favorables, les choses vont mieux", a-t-il expliqué à Sport TV, entre deux sourires. "La préparation de ce match a été la même que pour les autres matchs. Nous avons vu ce qu'ils avaient de meilleur et de pire et nous avons joué en fonction de cela, sans perdre notre identité.

"Nous avons joué un grand match, peut-être le meilleur jusqu'à présent. Nous sommes concentrés et nous croyons complètement en nous. J'espère qu'il a été démontré que nous avons une grande équipe, nous savons ce que nous voulons. Nous comptons sur le soutien de tous et sur le fait de ne pas nous faire reculer", a conclu Joao Félix.

L'heure du divorce approche à grands pas

Ce mardi, Gil Marín, dirigeant de l'Atlético Madrid, avait déjà été dans ce sens en confirmant les désirs de départ de Joao Félix. Présent à Doha pour l'assemblée de la Liga, qui a été boycottée par le FC Barcelone et le Real Madrid, le directeur général de l'Atlético Madrid a expliqué à AS que la relation entre Joao Félix et le coach Diego Simeone s'est rompue, ce qui a conduit à ce que le joueur de 23 ans veuille quitter le club.

"Il est le plus grand transfert que le club ait fait. Je pense qu'il peut jouer au plus haut niveau mondial, mais pour des raisons qu'il ne faut pas dire maintenant, la relation entre l'entraîneur et lui n'est pas bonne. Sa motivation non plus. La chose raisonnable est de penser qu'il va partir. Même si j'aimerais qu'il reste ici, il ne veut pas rester au club", a avoué Gil Marin.

La sortie médiatique de l'attaquant de l'Atlético Madrid et de son dirigeant laisse peu de place au doute : Joao Félix est sur le départ. Reste à savoir qui sera en mesure de récupérer le talentueux attaquant portugais. Le Paris Saint-Germain et Manchester United ont été les deux clubs les plus associés au futur de l'international portugais, mais il faudra contenter les exigences financières de l'Atlético Madrid qui avait payé Joao Félix 126 millions d'euros bonus compris.