Mercato : PSG - Kylian Mbappé, un divorce acté pour l'été prochain ?

Après les révélations de Mediapart, la relation entre le PSG et Kylian Mbappé ne serait plus au beau fixe et pourrait entraîner un départ du joueur.

Tout va très vite dans le football, c'est bien connu et le Paris Saint-Germain est le mieux placé pour le savoir. Après avoir prolongé Kylian Mbappé l'été dernier pour trois ans, dont une année avec option pour le joueur, le club de la capitale se retrouve plongé dans une spirale très étrange avec l'international français. En effet, Le Parisien a révélé ce mardi que Kylian Mbappé souhaite quitter le club la plus rapidement possible suite aux promesses non tenues par ses dirigeants.

L'affaire Mediapart, la goutte de trop

Et ce mercredi, Mediapart a remué le couteau dans la plaie en faisant des révélations sur les agissements du club de la capitale. Le média français a révélé que le club a engagé une agence de communication numérique dans le but de mener des campagnes de déstabilisation sur les réseaux sociaux lors de la saison 2018/2019 et notamment à l'encontre de certains de ses joueurs dont Kylian Mbappé. De là à consolider ses envies de départ ? Il n'y a qu'un pas.

Un énième rebondissement qui va selon toute vraisemblance sceller l'avenir de Kylian Mbappé au PSG. Ce mercredi soir, RTL indiquait que la relation entre le club de la capitale et l'international français ne pouvait plus durer, ce que le PSG a démenti. Ce jeudi, dans L'Equipe, une source proche du PSG confirme que le club n'a jamais voulu attaquer Kylian Mbappé : "C’est une absurdité totale. S'il y avait une agence qui faisait des choses de son propre chef, alors c'est à elle de répondre et nous enquêterons, mais il n'y a absolument rien du tout à la direction du club".

Une confiance brisée

"Nous payons des agences tout le temps pour promouvoir du contenu sur nos médias sociaux, mais nous n'avons jamais donné d'instructions à une d'entre elles pour qu'elle attaque d'autres personnes. Surtout pas nos propres joueurs, et encore moins Mbappé. Nous avons travaillé jour et nuit pour le rendre heureux et l'encourager à rester, y compris tout récemment en impliquant le président Macron, et nous le harcèlerions en privé en même temps ?", a conclu la source du PSG.

Est-ce que cela suffira à calmer le jeu avec Kylian Mbappé et regagner sa confiance ? Rien n'est moins sûr. Le Parisien et L'Equipe confirment ce jeudi qu'un départ de l'international français l'été prochain est presque acté. Le clan Mbappé aurait même assuré à ces médias qu'il était désormais impossible de refaire confiance au PSG après les révélations de Mediapart.

L'avenir de Kylian Mbappé risque de faire couler beaucoup d'encre dans les prochaines semaines, mais en prenant en compte le body language et les sorties médiatiques du Français depuis le début de saison plus les révélations de ces derniers jours, tout porte à croire que le divorce avec le PSG n'est qu'une question de temps et c'est certainement le Real Madrid qui va se frotter les mains.