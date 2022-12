Mercato - PSG : Kylian Mbappé ouvre la porte au Real Madrid

De retour au Paris Saint-Germain après une Coupe du monde réussie, Kylian Mbappé voit son avenir être à nouveau au centre des débats.

Kylian Mbappé a envoyé un message au monde entier. Sa finale face à l'Argentine et plus globalement sa Coupe du monde ont confirmé une chose : l'attaquant du Paris Saint-Germain fait partie de l'élite mondial et pour certains est tout simplement le meilleur joueur du monde. De retour à l'entraînement avec le club de la capitale, Kylian Mbappé aurait certainement aimé une issue plus favorable à sa Coupe du monde, mais va très vite se reconcentrer sur sa saison en club.

Mbappé-Pérez, relation renouée ?

Néanmoins, qui dit Kylian Mbappé performant, dit rumeur de transfert. Et forcément, le marronnier Real Madrid n'est jamais bien loin. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'international français avait menacé de s'en aller après des promesses non tenus en début de saison d'après les informations de Marca et de Le Parisien. Une information démentie mais qui symbolise la fragilité de la relation entre le PSG et Kylian Mbappé.

Malgré toutes les rumeurs, les dirigeants sont fermes concernant l'avenir du prodige français. Après la finale face à l’Argentine, Nasser Al-Khelaïfi a de nouveau fermé la porte à un départ de son attaquant : "Kylian vient de signer un nouveau contrat avec le PSG il y a quelques mois et il est heureux de faire partie du projet PSG. Rappelons que le PSG n’a pas perdu un seul match cette saison".

Le rêve de Mbappé intact

En ce jour de Noël, le cas Kylian Mbappé est totalement relancé en Espagne où son nom est de nouveau associé à celui du Real Madrid. Defensa Central révèle que Kylian Mbappé est prêt à tout pour revenir dans le coeur du Real Madrid après lui avoir fait faux bond l'été dernier. Le média espagnol avance que le Français veut reprendre le dialogue avec le président Florentino Pérez.

L'international français a pour but de renouer le contact avec le patron du Real Madrid, qui n'a jamais totalement fermé la porte à Kylian Mbappé, conscient que le talent du joueur est trop important pour fermer la porte à tout jamais. Defensa Central révèle que Kylian Mbappé a toujours la volonté de jouer un jour au Real Madrid et souhaite apporter les garanties nécessaires au président du club merengue.

Désormais, reste à savoir si le Real Madrid retentera une offensive bientôt après avoir été grandement déçu par la décision du champion du monde 2018. De son côté, Marca avance que le Real Madrid ne veut pas perdre de temps dans le dossier Kylian Mbappé. La Casa Blanca n'est pas prête à tout miser sur l'international français mais nul doute que si la porte s'ouvre, le Real Madrid ne manquera pas de l'enfoncer.