Mercato PSG : Keylor Navas a trois possibilités

Alors que le PSG cherche à s'en séparer, Keylor Navas dispose de plusieurs clubs intéressés par son profil.

Après avoir vendu Pablo Sarabia à Wolverhampton ce mardi pour 5 millions d'euros, le Paris Saint-Germain pourrait bientôt se débarrasser d'un autre indésirable. Alors qu'il disposait encore d'un temps de jeu conséquent la saison dernière malgré l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, le gardien costaricien en est totalement privé depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien. Au total, ce dernier n'a eu droit qu'à 90 minutes jouées contre Châteauroux en Coupe de France cette saison.

Al-Nassr est toujours intéressé

Une situation qui pousse l'ancien joueur du Real Madrid à vouloir partir, d'autant qu'à 36 ans, les opportunités se feront de plus en plus rares d'ici la fin de sa carrière. Depuis plusieurs jours, les rumeurs envoient le portier parisien rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, tandis que Naples a jeté l'éponge en raison de son salaire, estimé à 12 millions d'euros par an. Et si le challenge saoudien peut être alléchant sur le papier, le plan sportif pourrait ne pas être suffisant pour un compétiteur tel que Navas.

Deux pistes en premier League

L'aspect compétitif, il pourrait bien le trouver de l'autre côté de la Manche, lui qui n'a connu que l'Espagne et la France depuis son arrivée en Europe en 2010. D'après les informations de L'Équipe ce mardi, l'ancien madrilène serait dans les petits papiers de deux clubs anglais, à savoir Nottingham et Bournemouth. Une option qui séduirait davantage le principal concerné, même si ces deux équipes respectivement 13ème et 17ème du championnat anglais, semblent destinées à jouer le maintien cette saison. Pour l'heure, aucun contact n'a encore eu lieu avec le décuple champion de France.