Mercato - PSG : Icardi et Paris, c’est fini ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, la signature définitive de Mauro Icardi à Galatasaray ne fait désormais plus aucun doute.

Mauro Icardi et le Paris Saint-Germain, c’est (très probablement) fini. Arrivé en 2019 dans la capitale française, l’attaquant argentin a brillé à ses débuts avant de décevoir et d’être finalement prêté à Galatasaray l’été dernier, où il va rester après son excellente saison.

10 millions d’euros pour le PSG ?

Selon le journaliste Fabrizio Romano, qui collabore notamment avec The Guardian ou encore Sky Sport Italia, l’affaire est désormais entendue. Le fameux "here we go" est de rigueur : Icardi va signer un contrat de trois ans en faveur des champions de Turquie, qui vont payer 10 millions d’euros au PSG.

Au départ, les négociations ont démarré à 25 millions d’euros pour celui qui a inscrit 22 buts en 24 matchs de Super Lig. Mais Galatasaray a plutôt bien négocié pour faire baisser ce montant à 10 millions d’euros.

Quelques documents à remplir et "here we go"

La suite des événements ? Une fois que les derniers documents administratifs auront été complétés, alors Icardi deviendra définitivement un joueur de Galatasaray, où il semble avoir repris goût au football. Au PSG, l’histoire d’amour aura peu duré.