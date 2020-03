Mercato - PSG Féminines : Aminata Diallo prêtée au Utah Royals FC (officiel)

Aminata Diallo ne terminera pas la saison au PSG. En manque de temps de jeu, la milieu internationale française est prêtée jusqu'au 30 décembre 2020 aux Royals de l'Utah, franchise de la Ligue professionnelle américaine (NWSL), comme annoncé par Goal le week-end dernier.

Passée par l'Olympique Lyonnais et l'En Avant , notamment, Aminata Diallo a rejoint le PSG en 2016. Elle compte 7 sélections avec l'équipe de A.

D'après plusieurs sources proches du PSG, la joueuse de 24 ans a été séduite par l'opportunité de découvrir un championnat très compétitif, dans lequel évoluent les championnes du monde. Elle tentera de récupérer du temps de jeu avec l'ambition de regagner sa place en sélection.

Join us in welcoming the newest member of our royal family, Aminata Diallo pic.twitter.com/2jAvS4I3Fd