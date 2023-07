Mercato - PSG : Dusan Vlahovic, une nouvelle piste pour remplacer Mbappé

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG cet été, le club parisien a quatre noms en tête pour le remplacer. Dont Dusan Vlahovic.

Il y a la piste prioritaire Harry Kane, la piste compliquée Victor Osimhen, la piste plus abordable Randal Kolo Muani… et la piste qui n’avait pas encore vraiment été confirmée : Dusan Vlahovic. Pour remplacer Kylian Mbappé, possiblement sur le départ, le PSG a ces quatre noms en tête.

Disponible contre un gros chèque

L’information provient du très fiable Fabrizio Romano, qui collabore notamment avec The Guardian ou encore Sky Sport Italia. Notre confrère explique que l’attaquant international serbe pourrait quitter la Juventus cet été, mais seulement pour une offre importante.

Économiquement, Paris a les moyens d’acheter Vlahovic, et encore plus si Mbappé est vendu cet été pour un montant qui dépassera dans tous les cas les 150 M€. La Juve l’a acheté 80 M€ en janvier 2022, et il ne partira sans doute pas pour moins alors qu’il lui reste trois ans de contrat.

Chelsea et le Bayern également sur le coup

Parmi les formations intéressées, on retrouve donc le PSG, tandis que Chelsea a également pris des renseignements mais sans aller plus loin. Tout comme le Bayern Munich, qui préfère évidemment l’option Kane et pourrait bientôt la boucler.