Ces derniers jours, Paris n'a formulé qu'une offre formelle pour le défenseur et se heurte au refus de l'Inter Milan de le céder faute de remplaçant.

De nouveau relancé après un été 2022 agité, le dossier Milan Skriniar semble prendre du plomb dans l'aile en ce dernier jour du mercato hivernal. Alors que le Paris Saint-Germain voulait le recruter afin de renforcer sa défense pour la deuxième partie de saison et notamment en vue du duel qui attend les joueurs de la Christophe Galtier face au Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Une seule offre de dix millions d'euros bonus compris.

Tout semble indiqué qu'il faudra attendre avant de voir le Slovaque revêtir la tunique parisienne malgré l'insistance de Luis Campos auprès de son président tout au long du mois de janvier. Comme l'indique L'Equipe ce mardi, le PSG et l'Inter Milan n'ont toujours pas trouvé d'accord pour un transfert cet hiver.

D'après nos informations, le décuple champion de France n'a transmis qu'une seule offre officielle s'élevant à 10 millions d'euros (bonus compris) samedi soir, pour s'attacher les services du défenseur lombard, alors que les dirigeants interistes en demandaient bien plus. Depuis les discussions se sont poursuivis entre Nasser Al-Khelaïfi et Steven Zhang (propriétaire de l'Inter) sans qu'un accord ne soit trouvé.

Le club de la capitale ne souhaite pas surpayer un élément en fin de contrat dans six mois, avec lequel il a déjà un accord avec lui depuis fin juin 2022 et qui a de très grandes chances de retrouver gratuitement en fin de saison. Face à d'éventuelles demandes trop importantes, le PSG ne souhaite pas tomber "dans la surenchère pour un joueur qui devrait bien rejoindre la capitale française en fin de saison" confie un membre du club. Mais attention, un rebondissement de dernière minute n'est pas non plus à exclure.