Mercato - Premier League : Jonas Lössl (ex-Guingamp) rejoint Everton

Le gardien âgé de 30, Jonas Lössl, vient de s'engager ce vendredi avec . L'international danois a signé avec les Toffees pour 3 saisons jusqu'à la fin du mois de juin 2022.

Relegué en Championship (D2) avec Town, lanterne rouge de où il aura encaissé 54 buts en 31 matchs, l'ex-portier de l'EA va donc rebondir avec le club de la ville de , qu'il rejoindra à partir du 1er juillet prochain.

Lössl a débuté sa carrière au avant de rejoindre la et l'EA Guingamp entre 2014 et 2016 où il s'est imposé dans les cages bretonnes (82 matchs de L1).

Le montant de la transaction n'a pas encore été communiqué.

