Mercato - Pour Olivier Giroud, l'Inter est la piste la plus chaude

Soucieux de retrouver du temps de jeu avec la perspective de jouer l'Euro 2020 avec les Bleus, Olivier Giroud privilégierait un départ vers l'Inter.

"Ça va être compliqué de rester à . Je vais avoir une discussion avec le coach. Il y a de grandes chances pour qu’il y ait du changement car je n’ai plus assez de temps de jeu pour m’exprimer (...) On va s’asseoir autour d’une table et prendre la meilleure décision pour moi. La fait partie des solutions", avait déclaré Olivier Giroud en décembre dernier, plus que jamais sur le départ, barré par la concurrence chez les Blues.

Alors que Didier Deschamps ne cesse de lui demander de se soucier de son temps de jeu à quelques mois de l' , le Champion du Monde 2018 ne croule toutefois pas vraiment sous les propositions lors de ce mercato hivernal, selon les informations de l'émission Téléfoot ce dimanche.

L' comme destination privilégiée

En effet, si les intérêts de l'Olympique Lyonnais et de sont bien réels, de même que celui des Girondins de , ces clubs ne seraient intéressés que dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Ce qui ne ferait pas les affaires de Chelsea, qui souhaite un transfert sec dès cet hiver pour son attaquant français.

Ainsi, la piste la plus chaude mènerait à l'Inter Milan, club entraîné par un certain Antonio Conte, à l'origine de sa venue chez les Blues à l'époque. Selon la même source, l'international français est prêt à rejoindre le club italien même en sachant qu'il fera office de troisième choix derrière Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. Mieux qu'à Chelsea ? Peut-être. Idéal pour s'assurer de disputer l'Euro 2020 ? Pas vraiment...